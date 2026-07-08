Biasin su Cardinale: “Sta facendo cose che in Serie A non si vedono spesso, poi bisogna vedere se funzioneranno”

vedi letture

Biasin commenta il mercato del Milan e le scelte di Cardinale fino a questo momento.

Durante l'ultima puntata di Diretta Stadio, tra i vari temi si parlava del mercato del Milan. Di seguito il commento del noto giornalista Fabrizio Biasin su quanto sta accadendo al Milan nelle ultime settimane.

"La linea mi sembra Amorim parla con Cardinale, si sente Jorge Mendes, fine. Fino adesso ha dato prova di avere delle intuizioni di un certo tipo, anche cose che non si vedono in Serie A. Poi bisogna distinguere sempre tra la costruzione delle squadre e prendere i giocatori perché ricordo l'estate con Mirabelli e Fassone che fù piena di acquisti ma poi sul campo andò male".