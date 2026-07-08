Amorim carico: “Al Milan per vincere? Qui non puoi pensare ad altro. È un club speciale per me”

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Le prime parole di Amorim rilasciate quando è atterrato a Milano.

Appena sbarcato a Milano, il nuovo tecnico del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua avventura al Milan che inizierà ufficialmente il 13 luglio sul campo rialzato di Milanello nel consueto raduno. Di seguito le prime parole rilasciate da portoghese.

LE PRIME PAROLE DI RUBEN AMORIM IN ITALIA

Amorim parte in italiano: “Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l’allenatore del Milan”. Poi il resto dell'intervista è in inglese.

Perché hai scelto il Milan? “Se vedi una mia vecchia intervista dicevo che questo è un club speciale per me. È una grande sfida. Dopo l’ultima volta (al Manchester United, ndr) mi sono detto di scegliere sfide meno impegnative, eppure eccomi qua (ride, ndr), è una sfida ancora più grande. Ma sono orgoglioso di essere qua, ora voglio lavorare con il mio staff e i miei giocatori… Sono veramente felice di essere qui”.

Ruben, sei a Milano per vincere? “Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Abbiamo tanto da fare, ma se sei l’allenatore del Milan devi giocare per vincere”.