Primo giorno di pausa dal Mondiale: il tabellone completo fino alla finale

Primo giorno di pausa dal Mondiale: il tabellone completo fino alla finaleMilanNews.it
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Oggi alle 07:48News
di Andrea La Manna
Dopo la fine degli ottavi di finale di ieri, questa è la situazione del Mondiale.

Dopo 27 giorni il Mondiale si ferma, solo per oggi, al termine degli ottavi di finale che si sono conclusi ieri. Questa la situazione del tabellone. 

IL TABELLONE DEL MONDIALE

QUARTI DI FINALE

Parte sinistra
Francia - Marocco - giovedì 9 luglio ore 22:00
Spagna - Belgio - venerdi 10 luglio ore 21:00

Parte destra
Norvegia - Inghilterra - sabato 11 luglio ore 23:00
Argentina - Colombia - domenica 12 luglio ore 03:00

SEMIFINALI

Parte sinistra
Francia/Marocco vs Spagna/Belgio - martedi 14 luglio ore 21:00

Parte destra
Norvegia/Inghilterra vs Argentina/Colombia - mercoledì 15 luglio ore 21:00

LA FINALE
Finale: domenica 19 luglio (ore 21), New York New Jersey Stadium
Finale per il bronzo: sabato 18 luglio (ore 23), Miami Stadium