Leao dopo l'eliminazione dal Mondiale: "Oggi un capitolo finisce, non il sogno. Torneremo più forti"

vedi letture

Rafael Leao è stato eliminato dal Mondiale con il suo Portogallo dalla Spagna. Attraverso i social, l'attaccante ha voluto esprimere le sue emozioni

L'avventura al Mondiale del Portogallo di Rafael Leao si è chiusa agli ottavi di finale dove è stato eliminato dalla Spagna grazie ad un gol di Merino nel recupero. L'attaccante del Milan ha pubblicato questo messaggio su Instagram: "Guardo in alto perché so da dove proviene la mia forza. Non capiamo sempre i piani, ma non smetto mai di credere in essi.

Oggi un capitolo finisce, non il sogno. Grazie a tutti coloro che erano con noi. Torneremo più forti".