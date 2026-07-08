Leao dopo l'eliminazione dal Mondiale: "Oggi un capitolo finisce, non il sogno. Torneremo più forti"
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Rafael Leao è stato eliminato dal Mondiale con il suo Portogallo dalla Spagna. Attraverso i social, l'attaccante ha voluto esprimere le sue emozioni
L'avventura al Mondiale del Portogallo di Rafael Leao si è chiusa agli ottavi di finale dove è stato eliminato dalla Spagna grazie ad un gol di Merino nel recupero. L'attaccante del Milan ha pubblicato questo messaggio su Instagram: "Guardo in alto perché so da dove proviene la mia forza. Non capiamo sempre i piani, ma non smetto mai di credere in essi.
Oggi un capitolo finisce, non il sogno. Grazie a tutti coloro che erano con noi. Torneremo più forti".
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