Biasin su Pulisic: "Beato chi ce l'ha", il Milan in questo caso

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il collega Fabrizio Biasin ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Christian Pulisic, la vera stella del Diavolo in questa prima parte di stagione:

"1) Meno male che esistono Conte, Chivu e Allegri che si punzecchiano. Il calcio italiano è anche questa cosa qua. E lo fanno perché sanno perfettamente che in Italia, gli equilibri, si spostano minimamente anche fuori dal campo e figuriamoci se la lotta è punto a punto. Chi dice “Che volgarità, che tristezza, che pochezza” lo fa per auto-celebrarsi e finge di non capire in che mondo si trova.

[...]

9) Pulisic viene trattato come un mezzo miracolato. “Segna ma…”, “è forte ma…” e “non giocherebbe titolare nelle grandi squadre…”. Balle. Pulisic è molto più che “bravino” e paga solo un limite fatale nell’era moderna: il non essere volutamente personaggio (che poi è un pregio). Beato chi ce l’ha [...]".