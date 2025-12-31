Galliani: "Max ha ke caratteristiche giuste per fare l'allenatore di un top club: tecniche, umane di savoir-faire"
Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha parlato anche del Diavolo soffermandosi in modo particolare su Massimiliano Allegri, fino a questo momento l'uomo della rinascita rossonera.
Immagino che lei fosse sicuro dell’impatto brillante che avrebbe avuto l’Allegri bis sulla panchina rossonera…
"Assolutamente si. Ho sempre saputo e capito, fin da quando Max allenava il Cagliari, che aveva le physique du role per guidare il Milan e lo sta dimostrando. È cambiata la vita col suo ritorno. Non dimentichiamoci che il Milan l’anno scorso è arrivato ottavo...".
Cos’ha di speciale Allegri?
"Qualche allenatore giusto l’ho centrato. Allegri sicuramente, più recentemente anche Palladino. Max ha le caratteristiche giuste per fare l’allenatore di un top club: tecniche, umane e di savoir-faire. Allegri è un grande allenatore: non saprei come definirlo diversamente».
