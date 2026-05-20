Biasin sul futuro di Allegri: "Solo la Nazionale può far vacillare Max"

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Quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri ancora non è chiaro: sicuramente un'eventuale qualificazione in Champions League aumenta sensibilmente le probabilità di permanenza del tecnico livornese, anche per una questione di tipo contrattuale. A complicare il quadro, però, ci sono tensioni e divergenze con alcuni membri della dirigenza, le quali dovranno essere sciolte da Gerry Cardinale, e anche l'ipotesi di una proposta della FIGC come nuovo Ct della Nazionale italiana. Anche di questo ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin nel suo consueto Editoriale su Tuttomercatoweb.com.

Le considerazioni di Fabrizio Biasin sul futuro di Massimiliano Allegri: "Max Allegri sembra destinato a restare sulla panca del Milan. La probabile qualificazione alla Champions vale il prolungamento del contratto e, in ogni caso, avrebbe poco senso non dare continuità alla guida tecnica di un gruppo che ha bisogno di certezze. Solo la Nazionale può far vacillare Max. Ma occhio alla candidatura di Mancini: resta uno dei papabili. E Conte? Più probabile che arrivi l'anno sabbatico".