Calvelli sempre più al centro della dirigenza del Milan? Ecco quando è nato il rapporto con Cardinale

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Attenzione intanto a quelli che potrebbero essere i movimenti in dirigenza, e attenzione a una nuova figura. Si tratta di Massimo Calvelli

Novanta minuti separano il Milan dal ritorno in Champions League. I rossoneri arrivano all’ultima giornata di Serie A con un obiettivo preciso: battere il Cagliari a San Siro e chiudere definitivamente la corsa. Dopo una stagione vissuta tra difficoltà e continui ribaltamenti, la squadra di Allegri ha ora la possibilità di completare la rimonta senza dover guardare ai risultati delle rivali.

La vittoria sul Genoa ha portato punti decisivi proprio nel momento di maggiore pressione. Un cambio di passo che ha permesso ai rossoneri di presentarsi all’appuntamento finale con il destino nelle proprie mani e con la concreta possibilità di salvare una stagione a lungo considerata deludente.

Il Cagliari, già salvo, arriverà senza obblighi di classifica e con la libertà di chi non ha nulla da perdere. Proprio per questo il Milan dovrà affrontare la gara con attenzione e maturità, evitando qualsiasi calo di tensione in una sfida che pesa enormemente sul futuro del club. La Champions League significa risorse economiche, attrattività sul mercato.

Attenzione intanto a quelli che potrebbero essere i movimenti in dirigenza, e attenzione a una nuova figura. Si tratta di Massimo Calvelli, Chief Executive Officer dell’ATP dal 2020 al 2025, prima di entrare a far parte del cda di via Aldo Rossi dal novembre scorso. Come spiega il Corriere dello Sport, Cardinale lo ha conosciuto ai tempi della Nike, di cui è stato per nove anni Global Sports Marketing Director. Il numero uno di Red Bird lo ha assunto nel fondo, conferendogli il ruolo di Development Group e Operating Partner, con l'obiettivo di valorizzare il portafoglio internazionale di RedBird nei settori congiunti di sport, media ed entertainment. E, ultimamente, lo sta tenendo sempre più sul palmo della mano per le questioni legate al Milan