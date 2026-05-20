Domenica a San Siro in 70mila per spingere il Milan in Champions League

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Il Milan torna a San Siro per guadagnarsi la Champions League: domenica sera contro il Cagliari ci sarà il pienone di tifosi

L'intera stagione del Milan si ridurrà agli ultimi 90 minuti di campionato. I rossoneri domenica sera alle 20.45 ospitano il Cagliari, salvo nell'ultimo weekend, a San Siro. In contemporanea scenderanno in campo anche la Roma a Verona, il Como a Cremona e la Juventus in casa del Torino: le altre tre pretendenti per i due posti Champions League rimasti a disposizione. Alla squadra di Massimiliano Allegri basta una vittoria per raggiungere il traguardo e non dover neanche interessarsi di cosa succede sugli altri campi.

Secondo quanto viene riferito stamattina dalla Gazzetta dello Sport, domenica in occasione dell'ultimo atto stagionale saranno 70mila i tifosi rossoneri presenti sugli spalti. Il sostegno della gente milanista non mancherà, come sempre nel corso della stagione: sicuramente lo stadio pieno farà da contraltare a quanto visto nell'ultima mezz'ora della gara contro l'Atalanta quando la Curva (e gran parte dei tifosi) se ne andò. Il Milan non vince a San Siro dal 21 marzo e nelle ultime tre uscite dopo quella vittoria con il Torino ha incassato un punto, sei gol e ne ha segnati solamente due nel recupero dell'Atalanta. Serve invertire chiaramente la rotta. Da vedere se, nonostante tutto, continuerà la contestazione contro la società e alcuni membri della dirigenza.