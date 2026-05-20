Modric e un futuro da definire: tutte le ipotesi sul tavolo

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Contro il Cagliari ci sarà anche Luka Modric. Senza l'Europa che conta, Modric potrebbe salutare, così come se dovesse andare via Max Allegri

Il Milan si gioca l’accesso alla prossima Champions League nell’ultima sfida della stagione. Contro il Cagliari, davanti al pubblico di San Siro, i rossoneri avranno la grande occasione di chiudere il discorso senza dover dipendere dai risultati degli altri campi. Un successo permetterebbe infatti alla squadra di Allegri di centrare l’obiettivo europeo.

La corsa del Milan è stata lunga e piena di difficoltà. Per gran parte della stagione i rossoneri hanno alternato prestazioni convincenti a frenate inattese, ritrovandosi più volte costretti a inseguire. Nel momento decisivo, però, la squadra è riuscita a ritrovare compattezza, rimettendo il proprio destino nelle proprie mani proprio all’ultima giornata.

Il Cagliari arriverà a Milano già salvo e senza particolari pressioni di classifica, ma sarà comunque un avversario da affrontare con la massima attenzione. Per il Milan, infatti, la posta in palio è troppo alta per permettersi errori o cali di concentrazione.

La qualificazione alla Champions League rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del club: prestigio internazionale, stabilità economica e programmazione tecnica passano tutti dalla notte di San Siro.

E contro il Cagliari ci sarà anche Luka Modric. Come riporta il Corriere dello Sport, senza l'Europa che conta, Modric potrebbe salutare, così come se dovesse andare via l'allenatore livornese; su di lui non incombe in prima battuta l'ipotesi ritiro, ma altri campionati di seconda fascia, come quello di casa o lidi ricchi come l'Arabia o la Major League Soccer, dove gioca un altro Pallone d'Oro come Messi. Ma sono scenari da valutare direttamente al fischio finale di domenica sera.