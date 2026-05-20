Orsi: "Cagliari contro il Milan a mente libera e briglie sciolte. Può ripetere la prestazione della Fiorentina"
La Champions League si deciderà all'ultimo ostacolo: quattro squadre in due punti che si giocano gli ultimi due posti. Per lo spettacolo, non c'è nulla di meglio da offrire specialmente se le quattro partite delle squadre coinvolte si giocano in contemporanea. Il Milan ospiterà il Cagliari, capace di raggiungere la salvezza matematica nel corso dell'ultimo weekend: con una vittoria i rossoneri sono certi del posto nell'Europa che conta. A parlare della sfida di San Siro è l'ex portiere Nando Orsi, intervistato dai colleghi di TuttoCagliari.
Il pensiero di Nando Orsi in vista di Milan-Cagliari, ultima giornata di campionato: "Il Cagliari contro il Milan potrà giocare a mente libera e a briglie sciolte. I sardi potrebbero ripetere la prestazione recentemente offerta dalla Fiorentina con la Juventus, o quella sfoderata dallo stesso Hellas Verona - già retrocesso - sempre contro i bianconeri. Se ci facciamo caso in questa stagione le squadre che non hanno niente da perdere spesso mettono in difficoltà compagini blasonate e, magari, pure affamate di punti".
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