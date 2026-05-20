Si conclude la stagione in prestito di Zeroli: com'è andata?

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La Juve Stabia è stata eliminata dal Monza nella semifinale playoff: si conclude così la stagione in prestito di Kevin Zeroli

Nella serata di ieri il Monza ha vinto in casa 2-1 contro la Juve Stabia, guadagnandosi l'accesso alla finale dei playoff di Serie B: in virtù del terzo posto regolare, i brianzoli giocheranno la gara di ritorno in casa. Ora attendono l'avversario che uscirà stasera dalla sfida tra Palermo e Catanzaro, con i calabresi che hanno sorprendentemente vinto 3-0 la partita di andata. Tornando a ieri sera, si è conclusa ufficialmente la stagione in prestito di Kevin Zeroli: giocatore di proprietà del Milan, ex capitano della Primavera rossonera.

È stata una stagione complicata per il classe 2005, divisa a metà. La prima parte è stato nelle fila proprio del Monza con cui ha disputato solamente 5 partite totali frenato prima da mister Bianco che lo ha lasciato spesso in panchina e poi da un infortunio muscolare. A gennaio, dopo essersi ripreso, il Milan ha deciso di mandarlo in prestito secco alla Juve Stabia: qui, con mister Ignazio Abate che lo ha fatto sbocciare in Primavera con il Diavolo, ha ritrovato le giuste motivazioni. Inizio scoppiettante con 7 presenze consecutive e 1 gol. Poi la beffa, un nuovo infortunio che lo ha tenuto ai box dal 22 febbraio. È tornato per l'ultima giornata di campionato e per i palyoff dove ha saputo mettersi in mostra: suo il gol nei minuti finali contro il Modena che ha regalato agli stabiesi la possibilità di giocarsi la semifinale.

Chiude la stagione con 16 presenze totali tra Monza e Juve Stabia, con 2 gol all'attivo.