Massimo Mauro è sicuro: "Pulisic mi pare a fine ciclo"

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Massimo Mauro ha analizzato il crollo verticale subito da Christian Pulisic nel 2026 in un'intervista concessa a Gazzetta.it

Il crollo di Christian Pulisic andrebbe studiato. Fino a Natale è stato senza ombra di dubbio il miglior giocatore dell'intero campionato di Serie A, segnando otto gol e risultando decisivo con le sue giocate in diverse gare del Milan nella prima parte di stagione. Appena iniziato il 2026, l'americano si è letteralmente spento e ha subito una involuzione clamorosa: zero gol in questo nuovo anno e anche un atteggiamento stranamente poco propositivo, quasi svagato. Un calo di rendimento che è stato uno dei motivi che hanno portato al relativo calo della squadra.

L'ex calciatore e attuale commentatore televisivo Massimo Mauro ha parlato di Christian Pulisic in un'intervista concessa ai microfoni di Gazzetta.it, tutta a tema rossonero: "Pulisic a mio parere ha dato tutto quello che aveva al Milan. Ne faccio un discorso non solo relativo a lui nello specifico, ma concettuale: a meno che non si tratti di ‘bandiere’, che sono utili anche nello spogliatoio e nella comunicazione, dopo 4-5 anni un giocatore lo cambio. Pulisic è arrivato da meno tempo, ma mi pare a fine ciclo".