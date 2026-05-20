L'ex Cagliari Paolino: "Vedo un Allegri incazzato. Anzi, lo so per certo!"

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L'ex giocatore del Cagliari Raffaele Paolino ha parlato della volata per la Champions League e di quello che sarà il futuro rossonero

Dopo l'ultimo weekend, anche il prossimo fine settimana si preannuncia come molto caldo: la lotta Champions League non si è ancora esaurita, anzi l'imbuto si è fatto ancora più stretto. Con il Napoli che ha guadagnato la qualificazione vincendo a Pisa, ora i posti disponibili sono solamente due per quattro squadre. In corsa anche il Milan che è terzo e che giocherà contro il Cagliari a San Siro domenica sera alle 20.45. In occasione del finale di stagione i colleghi di Cagliarinews24 hanno intervistato l'ex giocatore del club rossoblù, nativo di Milano, Raffaele Paolino che ha parlato della volata per l'Europa che conta e del futuro di Allegri.

Raffaele Paolino dice la sua sulla lotta Champions e sul futuro del Milan: "Penso che rimarrà così con Milan e Roma che andranno in Champions e con la Juve che rimarrà clamorosamente fuori. Ma mi lasciano perplesso le dichiarazioni di ieri di Spalletti che l’ho visto in uno stato veramente confusionale perché ha fatto un minestrone ieri in quello che ha detto nel post partita. Sembrava una resa, sembrava quasi che non volesse rimanere alla Juve. Vedo un Allegri incazzato, anzi lo so per certo! Nel Milan ci saranno dei ribaltoni perché Allegri metterà dei paletti, Furlani e Ibrahimovic non li vuole più vedere, quindi non so chi la spunterà…"