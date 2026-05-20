Modric ci sarà contro il Cagliari: il croato è il leader di questo Milan

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Contro il Cagliari ci sarà anche Luka Modric. L’ex Real Madrid, per tutto l’anno, ha mostrato a Milanello una umiltà e un senso di responsabilità invidiabili

Tutto in una notte. Il Milan arriva all’ultima giornata di campionato con la possibilità di conquistare la qualificazione in Champions League facendo affidamento soltanto sulle proprie forze. A San Siro, contro il Cagliari, ai rossoneri basterà una vittoria senza pensare alle altre, per chiudere definitivamente la corsa al quarto posto e riportarsi tra le grandi d’Europa dopo una stagione lunga, complicata e spesso piena di ostacoli.

Per mesi la squadra di Allegri ha pagato continui passaggi a vuoto e una mancanza di continuità che aveva allontanato il Milan dalle posizioni più importanti della classifica. Poi la svolta contro il Genoa e il destino nelle proprie mani.

Adesso però resta l’ultimo esame, quello più delicato. Il Cagliari, già salvo, arriverà senza pressioni e con la libertà mentale di chi non ha nulla da perdere, motivo per cui il Milan dovrà evitare qualsiasi distrazione. A San Siro serviranno lucidità, attenzione e personalità per completare il lavoro.

La qualificazione alla prossima Champions League rappresenta un obiettivo fondamentale per il club rossonero, sia dal punto di vista sportivo sia per la programmazione futura. Per questo gli ultimi novanta minuti della stagione avranno il peso di una vera finale.

E contro il Cagliari ci sarà anche Luka Modric. Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex Real Madrid, per tutto l’anno, ha mostrato a Milanello una umiltà e un senso di responsabilità invidiabili; in tanti, al suo posto, alla sua età e con il suo curriculum, avrebbero scelto altri lidi dopo una carriera straordinaria, ma Modric ha preferito restare ad alti livelli, trasferendosi nella squadra che tifava da bambino. E dando tutto ogni partita. Sul piano tecnico certo, sul piano atletico pure, ma anche e soprattutto nell’arte della leadership silenziosa. Il Milan spera di poter contare ancora su di lui.

