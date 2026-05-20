Mauro: "Gimenez, un'altra chance gliela si dovrebbe dare. È duro, cattivo: ha il gol nel sangue"
L'esperienza di Santiago Gimenez al Milan non decolla. Dopo una discreta partenza tra febbraio e marzo dell'anno scorso, appena giunto dal Feyenoord, l'attaccante messicano si è perso con la squadra naufragata all'ottavo posto. In questa stagione ha cominciato da titolare, segnando solo un gol in Coppa Italia, che rimane l'unico della sua stagione, e poi un infortunio lo ha tenuto fuori per quasi 4 mesi. Dal momento del suo ritorno Allegri gli h dato anche spazio ma l'attaccante non ha mai veramente inciso. Ne ha parlato, ai microfoni di Gazzetta.it, Massimo Mauro, ex calciatore e opinionista televisivo.
Il commento di Massimo Mauro su Santiago Gimenez: "Uno che ha un buon potenziale, ma che non ha potuto dimostrarlo, è Gimenez. C’è un motivo se quando era arrivato tutto il mondo milanista era felice e contento di averlo, no? Purtroppo dopo qualche buona partita non è riuscito a entrare in sintonia. Un’altra chance credo gliela si dovrebbe dare. Non ha dato ancora nulla e non può che fare meglio. Lo valuto un attaccante da 15-20 gol, altro che scarso. È uno che abbassa la testa e punta la porta. Ha il gol nel sangue, è uno duro, cattivo, devi stare attento ad avvicinarti, è spigoloso e veloce"
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