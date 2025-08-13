Bierhoff: "Contento di rivedere Gattuso come CT della Nazionale"

Oggi alle 21:10
di Francesco Finulli

Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan ma anche dell'Udinese, oggi si trova proprio nel capoluogo friulano per assistere alla finale di Supercoppa Europea tra il PSG e il Tottenham. L'ex attaccante tedesco è stato intervistato da Sky Sport 24 e ha parlato del suo ritorno a Udine ma anche del suo ex compagno Gennaro Gattuso, oggi CT dell'Italia. Le sue parole.

Sul ritorno in città a Udine: "Sono molto felice, ogni volta che torno a Udine sono emozionato. Bello vedere una finale europea in questo bellissimo stadio e anche tutto quello che succede attorno è un bell'esempio. Ricordo un calcio italiano forte e perché sia così servono anche investimenti sulle infrastrutture, quelle per lo spettacolo".

Su Gattuso: "Ho giocato con lui al Milan e sono contento di rivederlo adesso a fare il commissario tecnico della Nazionale. Mi sembra un po' aumentato di peso, gli farò qualche battuta (ride, ndr). Comunque tutto il mondo spera che l'Italia sia a un certo livello, è una squadra che deve giocare bene".