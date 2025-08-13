Bierhoff: "Contento di rivedere Gattuso come CT della Nazionale"

Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan ma anche dell'Udinese, oggi si trova proprio nel capoluogo friulano per assistere alla finale di Supercoppa Europea tra il PSG e il Tottenham. L'ex attaccante tedesco è stato intervistato da Sky Sport 24 e ha parlato del suo ritorno a Udine ma anche del suo ex compagno Gennaro Gattuso, oggi CT dell'Italia. Le sue parole.

Sul ritorno in città a Udine: "Sono molto felice, ogni volta che torno a Udine sono emozionato. Bello vedere una finale europea in questo bellissimo stadio e anche tutto quello che succede attorno è un bell'esempio. Ricordo un calcio italiano forte e perché sia così servono anche investimenti sulle infrastrutture, quelle per lo spettacolo".

Su Gattuso: "Ho giocato con lui al Milan e sono contento di rivederlo adesso a fare il commissario tecnico della Nazionale. Mi sembra un po' aumentato di peso, gli farò qualche battuta (ride, ndr). Comunque tutto il mondo spera che l'Italia sia a un certo livello, è una squadra che deve giocare bene".