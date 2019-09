Boban: "Modric grande milanista ma era improbabile. Correa? Non abbiamo trovato le condizioni economiche"

Nell'intervista rilasciata a Sky Sport. Zvone Boban si è soffermato anche su Modric e Correa: "Luka è un grande milanista, è un giocatore straordinario, ma era improbabile. Magari aveva anche tanta passione di venire, ma non siamo mai arrivati alle cose concrete. Lui non voleva lasciare il Real dopo una stagione brutta e questo gli fa onore. Su Correa non abbiamo trovato le condizioni economiche. Abbiamo trattato altri giocatori nella medesima posizione. Chissà che nello sviluppo tecnico, la scelta che abbiamo fatto non sia un bene. Vedremo, abbiamo una buona rosa. Si vedrà nel tempo se abbiamo fatto bene o male, ma crediamo che ci siano giocatori che diventeranno importanti”.