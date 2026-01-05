Bondo sostituito dopo 30 minuti a Firenze: la spiegazione di Nicola

Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nelle ultime partite giocate nel suo attuale club o con la sua Nazionale:

WARREN BONDO (Cremonese)

Prima dell'anno amarissima per il centrocampista francese, partito titolare nella trasferta di Firenze: ammonito al 20° minuto per un fallo, Bondo è stato sostituito nove minuti dopo da Alberto Grassi. La Cremonese perderà subendo gol nel finale di partita da Kean e nel post gara mister Davide Nicola motiverà così la sostituzione dopo mezz'ora: "Si stava facendo fatica. L'ammonizione presa così e poi sono stati altri due eventi che potevano portare all'inferiorità numerica. Si gioca ogni 4 giorni e ho preferito fare questa scelta"

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 18

Reti: 0

Assist: 0