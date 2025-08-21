Boniface al Milan, arriva anche l'indizio social da Leao: il portoghese mostra in live la chat col futuro compagno

vedi letture

Le live Twitch di Rafa Leao regalano sempre qualcosa: nei giorni scorsi il portoghese aveva fatto una battuta su Kean, oggi ha tirato fuori il più classico degli indizi social. Rafa, in diretta sulla famosa piattaforma streaming, ha mostrato parte della chat con Victor Boniface, che domani sarà in Italia per svolgere le visite mediche col Milan. Il nigeriano arriverà dal Bayer Leverkusen in prestito oneroso con diritto di riscatto, per un'operazione totale da 30 milioni di euro.

Nel pomeriggio abbiamo intervistato un collega dalla Germania che ce ne ha parlato così: "Ha le qualità tecniche e fisiche per fare bene in Serie A?Ha iniziato in Norvegia con il Bodo Glimt, poi è stato in Belgio con l’Union Saint-Gilloise e nel 2023 è arrivato al Bayer Leverkusen. È stata una bella sorpresa, è molto forte. Un giocatore molto fisico ma che ha anche tanta tecnica. È veramente un atleta potente e dominante, ha una buona tecnica ed è forte anche nel gioco aereo. Una prima punta vecchia scuola ma comunque molto tecnico. Segna sia di destro che di sinistro, è uno che sa giocare a pallone. Trova bene gli spazi, segna e sa far segnare i compagni. A volte svaria anche sulle fasce, ma prevalentemente è una punta centrale che in area di rigore sa far valere tutta la sua potenza fisica. È utile anche nel pressing alto. Quando il Bayer Leverkusen ha vinto il suo primo storico scudetto è stato uno dei punti di forza principali della squadra insieme a Xhaka e Wirtz. C’è stato però sempre qualche infortunio di troppo, come nella scorsa stagione: ha avuto problemi agli adduttori ed è stato condizionato dai problemi fisici, facendo così molta panchina. Ma quando sta bene è una potenza: se fossi un difensore non vorrei ritrovarmelo davanti".