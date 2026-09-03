Borghi non ha dubbi: “Calcio di Amorim perfetto per Musah"

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Stefano Borghi commenta e analizza nel suo canale YouTube la sessione di calciomercato estiva del Milan

Nel suo canale YouTube, il collega Stefano Borghi ha commentato il calciomercato delle 20 squadre di Serie A. Di seguito un estratto delle parole sul mercato dei rossoneri.

“In mezzo al campo, ecco, in mezzo al campo, così come sugli esterni possono esserci delle situazioni un pochino da gestire perché comunque il Milan ha come unico centrocampista centrale dinamico Musah, giocatore che negli ultimi anni non ha fatto benissimo, ma al quale Amorim ha dichiarato apertamente il proprio gradimento e quindi Musah io credo che possa essere un titolarissimo di questa squadra con al fianco Modric, Jashari, vediamo se se ha un moto di ripresa, perché il calcio sarebbe ideale per le sue caratteristiche”