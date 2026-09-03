Ordine: “Inversione a U del Milan rispetto al passato, si punta anche sui giovani e bisogna crederci”

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Franco Ordine a QSVS commenta e analizza il mercato del Milan e le scelte prese da Cardinale e Amorim.

Durante l’ultima puntata di QSVS su Telelombardia, il noto giornalista Franco Ordine si è espresso in merito al mercato del Milan e alle scelte del club. Queste le sue parole.

“Bisogna intendersi, la scelta del Milan lo ha detto apertamente Amorim che devono anche preparare il Milan del futuro. In questo senso è intervenuta una inversione a u da parte del Milan di Cardinale e Amorim rispetto al passato perché per la prima volta, non soltanto hanno fatto quel tentativo in extremis di riparare all’errore che hanno commesso l’anno prima su Liberali, ma hanno confermato e allungato i contratti di Camarda e Comotto. Nell’ultima conferenza prima del Venezia ha detto che il vice Ramos è Camarda. Il punto vero è che se tu fai venire un altro, 99 volte su 100 gioca l’altro e così lo perdi Camarda. Non si può avere tutto dalla vita, quindi se tu hai fatto un investimento su Camarda, devi farlo”