Tomori reintegrato dal Milan: convocazione verso la Juventus

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Dall'essere sul mercato, quindi fuori rosa, al reintegro: Tomori oggi torna ad allenarsi in gruppo e domenica potrebbe essere convocato

Fikayo Tomori resta al Milan e torna ufficialmente nel progetto tecnico. Dopo il mancato trasferimento al Fulham, il difensore inglese è stato reintegrato da Cardinale e Amorim e inserito sia nella lista Serie A sia in quella per l'Europa League.

Tomori tornerà oggi ad allenarsi in gruppo e, complice il problema fisico di Gabbia, dovrebbe essere convocato contro la Juventus. Il Milan ha scelto di non investire su un nuovo centrale, rinviando eventuali interventi a gennaio dopo i costi elevati richiesti per profili come Gonçalo Inacio e Scalvini.