Modric svela le sue intenzioni per il futuro: "Mi piacerebbe tornare a Madrid"

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Il centrocampista del Milan Luka Modric ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini dei colleghi di Marca. Di seguito alcuni estratti.

Luka Modric è stato intervistato dai colleghi spagnoli di Marca. Di seguito alcuni estratti delle sue parole al noto quotidiano sportivi iberico.

Ha detto che Madrid è casa sua. Quando smetterà di giocare, le piacerebbe tornare?

«Magari. Mi piacerebbe. Se devo essere sincero, non ho bisogno di nasconderlo. Madrid è casa mia e naturalmente un giorno mi piacerebbe tornare. Però vedremo come e in quale ruolo, se succederà. Non voglio tornare soltanto per tornare e stare lì senza uno scopo. Non sono fatto così. Voglio essere utile, voglio aiutare il Real Madrid. Non voglio essere lì senza sapere perché. Questa è la mia mentalità e questo è il mio pensiero. Il Madrid mi ha dato tutto, mi ha dato tantissimo, e credo che tornerei soltanto per fare qualcosa di utile, fare bene le cose e lavorare non “nel Real Madrid”, ma “per il Real Madrid”. Come ha detto Mourinho recentemente, dobbiamo lavorare per il Real Madrid, aiutarlo in qualsiasi modo e renderlo sempre più grande. Soltanto così mi piacerebbe tornare. Però vedremo. È casa mia, sono madridista e lo sarò sempre. Se devo essere sincero, certo che mi piacerebbe. Ma vedremo cosa ti riserva la vita, non si sa mai. La mia intenzione è tornare a Madrid e vivere lì, ma poi sappiamo come vanno le cose. Non puoi mai dire nulla con certezza. Però spero davvero che succeda».