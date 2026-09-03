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MN - Primo allenamento coi compagni per Tomori: con la Juve ci sarà. Dubbio Gabbia
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Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, oggi Fikayo Tomori ha svolto il primo allenamento in gruppo con i compagni.
Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, oggi Fikayo Tomori ha svolto il primo allenamento in gruppo con i compagni dopo aver vissuto le ultime tra settimane da esubero, allenandosi sì nel centro sportivo di Carnago, ma sempre in solitaria; l'inglese, dunque, rientra ufficialmente a disposizione e sarà convocato per la sfida di domenica contro la Juventus. Una manna dal cielo per Amorim, il quale, per la sfida contro Spalletti, potrebbe non recuperare Matteo Gabbia: il centrale, infatti, reduce da un fastidio alla caviglia, oggi si è allenato solo in palestra.
di Antonio Vitiello
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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