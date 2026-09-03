News MN - Primo allenamento coi compagni per Tomori: con la Juve ci sarà. Dubbio Gabbia

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Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, oggi Fikayo Tomori ha svolto il primo allenamento in gruppo con i compagni.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, oggi Fikayo Tomori ha svolto il primo allenamento in gruppo con i compagni dopo aver vissuto le ultime tra settimane da esubero, allenandosi sì nel centro sportivo di Carnago, ma sempre in solitaria; l'inglese, dunque, rientra ufficialmente a disposizione e sarà convocato per la sfida di domenica contro la Juventus. Una manna dal cielo per Amorim, il quale, per la sfida contro Spalletti, potrebbe non recuperare Matteo Gabbia: il centrale, infatti, reduce da un fastidio alla caviglia, oggi si è allenato solo in palestra.

di Antonio Vitiello