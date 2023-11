Borghi: "Per come gioca il Milan, Loftus-Cheek è il giocatore più indispensabile della rosa"

Stefano Borghi, che ha commentato la vittoria del Milan sul PSG sui canali di Cronache di Spogliatoio, ha elogiato in particolar modo Ruben Loftus-Cheek. Queste le parole del telecronista sul centrocampista inglese: "Loftus-Cheek è quel giocatore che permette a Pioli di giocare con i tre centrocampisti ma avere un due più uno. Anche con il PSG, Musah e Reijnders si mettevano quasi in linea come due mediani e Loftus-Cheek diventava il trequartista che ti soffoca la fonte di gioco avversaria e che ti dà una fisicità incontenibile nel momento in cui trovi gli spazi per poter correre.

E per il Milan, che è una squadra tecnica, offensiva e che cerca sempre chili e centimetri, Loftus-Cheek ti fa tutta la differenza del mondo. Guarda caso il momento di buio del Milan arriva nel momento in cui Loftus-Cheek non c’è: è forse il più indispensabile per le caratteristiche di questa rosa e per il calcio che porta questa rosa a esprimersi al meglio".