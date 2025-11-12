Borghi: “Prova di maturità non superata. Senza Pulisic e Rabiot difficoltà nella gestione”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato la partita tra Parma e Milan finita 2-2 con una clamorosa rimonta della squadra gialloblu che dopo essere si trovata sotto di 2 reti in pochi minuti, è riuscita a rimontare i rossoneri e portare un punto a casa. Questo il commento di Borghi:

“Un Milan che si è un po’ inceppato, ha buttato via 2 punti sul campo del Parma che si è trasformato nel secondo tempo perchè il Milan si è sciolto. È stata una partita che alla fine il Milan poteva vincere perché ha la grande occasione di Pulisic sulla rifinitura di tacco di Leao, quella di Saelemaekers che non è riuscito a premere il grilletto per la doppietta personale. Il Milan poteva sia vincerla che perderla. Fino al gol del 2-2 il Milan poteva prenderlo anche prima, c’è stato il Palo di Pellegrino, altre occasioni. Il Milan non ha passato una buona serata in quel di Parma. Era una partita da banco di maturità per i rossoneri. Il Milan era chiamato a fare la partita e il Milan non l’ha fatta. Nel primo tempo è stato bene in campo, non si vedeva una pressione eccessiva però ha sbloccato subito con un gol leggermente viziato da un intervento imperfetto di Suzuki da Saelemaekers che è la scintilla di questo Milan, giocatore in costante crescita anche sul piano tecnico, giocatore fondamentale. Saelemaekers viene visto come l’11 e invece, già dai tempi di Bologna, è uno dei punti cardinali. Ottieni giustamente il rigore del 2-0 e poi da li la partita devi mettertela in tasca. E li sorge un problema del Milan di questa fase, ovvero l’assenza di Rabiot e di Pulisic che in situazione di consolidamento della partita, di palleggio, sono due assenze che incidono tanto perchè toglie due cardini fondamentali. Questo è coinciso con la peggiore prestazione del centrocampo del Milan”.