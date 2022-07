Borkemans, (vice di Wilmots): "Origi vi stupirà, al Milan può tornare decisivo"

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Vital Borkemans, secondo dell'ex ct del Belgio Wilmots, ha parlato a gianlucadimarzio.com. Queste le sue dichiarazioni su Divock Origi, nuovo centravanti del Milan che in Serie A ritroverà il compagno di Nazionale Lukaku: "Lukaku è devastante, Origi vi stupirà. Sono forti fisicamente e mentalmente, compatibili e in alcune cose simili".

Su Origi e il suo essere decisivo: "Non sente la pressione, non ha paura di nulla. È pronto per vestire una maglia prestigiosa come quella del Milan. Divock al Lille con Girard faceva l’esterno. In attacco può giocare ovunque. Credo però che non sia una solo prima punta ma che possa essere funzionale anche dietro un centravanti o largo a sinistra. Negli ultimi due anni non si è visto il vero Origi, causa infortuni. Ma al Milan può tornare decisivo”.

Sulla compatibilità con Lukaku e il derby: "Romelu è un centravanti in tutto e per tutto, Origi gli può girare intorno. In Serie A faranno bene, vedrete. Potenzialmente sono entrambi attaccanti da 20 gol. Sono molto contento per il ritorno di Romelu e ti dico che Origi a costo zero è un vero affare. Nel derby sarà emozionante vederli che si scontrano”.