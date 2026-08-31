Borsino calciomercato: tutte le operazioni del Milan al 31 di agosto

Borsino calciomercato: tutte le operazioni del Milan al 31 di agosto
Oggi alle 07:00News
di Niccolò Crespi

Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per la sessione estiva 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali del club rossonero e della seconda squadra Milan Futuro:

ACQUISTI MILAN

Andrej Kostic (attaccante, Partizan Belgrado), a titolo definitivo
Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo
Aurelien Guernier (esterno, Birmingham City), a parametro zero 
Mario Gila (difensore, Lazio), a titolo definitivo
Luka Modric (centrocampista), rinnovo di contratto
Sankhoun Diawara (difensore, Troyes) a titolo definitivo
Diego Moreira (centrocampista, Strasburgo) a titolo definitivo

Omeri Hutchinson (attaccante, Nottingham Forest) prestito con diritto di riscatto

CESSIONI MILAN

Niclas Fullkrug (attaccante, West Ham), fine prestito
Ismael Bennacer (centrocampista), contratto risolto
David Odogu (difensore), prestito al Tolosa
Zachary Athekame (difensore), prestito al Lione
Christopher Nkunku (Lipsia), attaccante
Samuele Ricci (Como), centrocampista

Rafa Leao (Galatasaray) attaccante, titolo definitivo

OBIETTIVI MILAN

Alvyn Sanches (attaccante, Young Boys)

POSSIBILI USCITE
Youssouf Fofana (Crystal Palace, Brighton, Aston Villa)
Fikayo Tomori (Aston Villa)
Santi Gimenez (Porto)
Bondo (Rennes, Lens)

LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2026

Dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;