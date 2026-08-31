Serie A, la classifica aggiornata: Milan, Inter e Juve in vetta

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La seconda giornata di Serie A ha dato (quasi) tutti i suoi verdetti. L'inter vince a Cagliari grazie alla rete nel primo tempo di Cahlanoglu. Una gara dominata dai nerazzurri fin dall'inizio e gestita con supremazia e dominio per tutti i 90 minuti. Vince anche e ancora la Lazio di mister Gattuso. La rete di Davide Frattesi, la seconda consecutiva regala 3 punti ai bianconcelesti, pari in classifica a Milan, Inter e Juventus (tutti a sei). Domani in campo Roma e Atalanta, rispettivamente contro Lecce e Bologna.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata:

Inter 6

Milan 6

Juventus 6

Lazio 6

Udinese 4

Como 4

Roma 3é

Lecce 3*

Atalanta 3*

Frosinone 3

Napoli 3

Sassuolo 3

Cagliari 3

Bologna 0*

Torino 0

Genoa 0

Parma 0

Monza 0

Venezia 0

Fiorentina 0

Ancora da giocare *

SERIE A - LA 2^ GIORNATA 2026/2027

Milan-Venezia 2-0

Fiorentina-Frosinone 0-3

Monza-Udinese 2-3

Sassuolo-Torino 2-1

Juventus-Parma 2-1

Napoli-Como 1-2

Cagliari-Inter 0-1

Lazio-Genoa 1-0

LUNEDI' 31 AGOSTO

Lecce-Roma

Atalanta-Bologna