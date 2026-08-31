Mercato Milan, il punto della situazione a un giorno dalla fine della sessione estiva

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Ormai siamo abituati, ma preparatevi: il finale di mercato del Milan sarà ancora in evoluzione, tra operazioni in entrata ancora possibili ed esuberi in uscita sempre più vicini all'addio. Proprio adesso che mancano poco più di 24 ore alla fine del calciomercato estivo. La squadra di Amorim non è ancora pronta, questo lo sappiamo, da apprezzare quanto provato a fare dalla nuova dirigenza rossonera sicuramente e dalla nuova linea di Gerry Cardinale, più presente e comunicativamente concreto. Mister Amorim ha lavorato finora in un cantiere aperto. Tanti esuberi, molte situazioni ancora da incastrare. Il nuovo Milan di Amorim e Cardinale sta nascendo, e ci potrebberoe essere ancora dei colpi in entrata interessanti per migliorare la rosa.

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Tanti nuovi nomi: Cissè, Diawara, Ramos, Mario Gila, Diego Moreira e per ultimo (forse) Omari Hutchinson. La rosa è sicuramente diversa, contando anche i molti rientranti dal prestito (Camarda, Comotto, Chukwueze) e le nuove idee di Amorim. Il dubbio sul difensore però resta. Il Milan infatti vorrebbe dare spazio a giovani della Primavera e Milan Futuro, puntando di fatto sulla struttura ormai consolidata che la squadra ha avuto l'anno scorso con Allegri. Tolto Tomori, ormai fuori dal progetto, anche il mercato in uscita ha subito molti cambiamenti. Leao e Gimenez hanno salutato la compagnia, Fofana resta di fatto un separato in casa, con il Galatasaray sullo sfondo. Resterà da capire se in 48 ore il Milan riuscirà a completare (e liberare) la rosa secondo le idee e volontà di Amorim. Saranno ore frenetiche.