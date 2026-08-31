E' il giorno di Hutchinson: il programma e la firma sul contratto

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E' l'Omari Hutchinson Day! Il nuovo fantasista del Milan si prepara a vestire ufficialmente i colori rossoneri. Come riportato dalla redazione di MilanNews.it e quindi dal nostro inviato sul postoieri sera, il nuovo jolly offensivo del Milan Omari Hutchinson è arrivato ieri sera ll’Hotel Melia dove ha passato la notte. Oggi la prima giornata da giocatore del Milan, tra visite mediche, idoneità sportiva e ovviamente firma sul contratto a Casa Milan.

I rossoneri acquistano, seppur con un prestito oneroso con diritto di riscatto, un vero e proprio trequartista di qualità, in grado di agire su tutto il fronte offensivo. L'anglo-giamaicano è considerato un talento in Premier League, forse non ancora sbocciato del tutto. La sua nuova esperienza in rossonero lo potrà aiutare a consacrarsi (si spera) in un campionato così diverso da quello inglese.