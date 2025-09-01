Braglia: "La situazione è difficile per come è stato condotto dal punto di vista societario il mercato"

L'ex calciatore Simone Braglia si è così espresso sul Milan a TMW Radio: "Situazione difficile per come è stato condotto dal punto di vista societario il mercato da parte di un dirigenza non altezza di una società blasonata come il Milan. Responsabilità anche dell'allenatore, ma rimane anche il meno colpevole perché secondo me avrebbe preferito altri tipi di calciatori per la modalità di gioco che ha in testa. La società bada più ai conti che ad accontentare l'allenatore e soprattutto soddisfare il blasone del club".

LE ULTIME DI MERCATO

Lo scambio Dovbyk-Gimenez, nato come indiscrezione nell'ultima settimana, sta perdendo sempre più posizioni con il passare con le ore, con le indiscrezioni che arrivano e soprattutto dopo le parole di Ricky Massara, ds della Roma. Difficile che Milan e Roma imbastiscano un'operazione del genere, anche perché lo stesso calciatore rossonero non ha intenzione di lasciare Milano. Sul tema si è espresso anche Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato di Sportitalia.

Le parole di Pedullà sulla questione Gimenez-Dovbyk: "Tema Santiago Gimenez, confermiamo quanto svelato ieri: non solo il messicano intende restare, ma dentro la Roma non c’è plebiscito per lo scambio. Teniamo conto che nelle ultime 48 ore di mercato le cose possono cambiare, tuttavia oggi è così. Mentre Dovbyk va solo se arriva un sostituto".