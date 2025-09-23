Braida: "Dopo la sconfitta contro il Liverpool persi la parola per una settimana"

Nella sua lunga intervista a TMW, Ariedo Braida ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua carriera da dirigente. Sul momento più bello al Milan, il dirigente ha risposto: "Non ce n'è stato uno solo. Diciamo il momento più brutto che è stato quando ho perso la parola per una settimana, dopo la sconfitta contro il Liverpool.

Quella non mi andrà mai giù. Il tempo poi lenisce, ripensi alle cose belle. Ma cosa posso rimpiangere? Direi niente, anche le cose non andate bene fanno parte della vita".