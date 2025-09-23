VIDEO MN - Arrivato a San Siro il pullman rossonero. Alle 21 la sfida col Lecce

di Manuel Del Vecchio

È arrivato in questi istanti a San Siro il pullman del Milan, con i rossoneri che alle 21:00 affronteranno il Lecce in un match valido per i Sedicesimi di Coppa Italia.

DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: martedì 23 settembre 2025
Ora: 21:00
Stadio: San Siro
Diretta TV: Mediaset
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE DI MILAN-LECCE
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Bahri - Barone
IV ufficiale: Sozza
VAR: Maggioni
AVAR: Mazzoleni