Braida: "Mi viene da piangere a vedere il Milan in questa situazione"
L'ex dirigente milanista Ariedo Braida è intervenuto nella mixed zone del Festival della Serie A che in questi giorni si sta svolgendo a Parma e dove un paio di giorni fa è stato anche presentato il calendario per la stagione di Serie A 2026/2027. Braida ha risposto a moltissime domande sul Milan attuale e ha espresso un pensiero molto preciso della situazione attuale, pur con rispetto, indicando anche quella che secondo la sua visione dovrebbe essera la via per ripartire.
BRAIDA, MI VIENE DA PIANGERE A VEDERE IL MILAN COSÍ
Le parole di Ariedo Braida sulla situazione del Milan attuale: "Io sono innamorato del Milan, ce l’ho nel cuore. Adesso mi viene quasi da piangere a vedere il Milan in questa situazione. C’è una crisi di identità, bisogna ricostruire una storia perché è importante e senza quella non c’è futuro. Auguro a chi ha la responsabilità di ricominciare da questo punto: la strada è lunga ma il Milan ha un passato importante e che non si può cancellare".
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