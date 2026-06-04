Branchini: "Quando Allegri risolve con il Milan? Non ci sono stati contatti con la società"

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Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito.

Intercettato dai microfoni di Sportitalia a margine della presentazione del nuovo libro del direttore Ivan Zazzaroni, Giovanni Branchini, agente tra gli altri di Massimiliano Allegri, ha fatto il punto sulla situazione contrattuale del suo assisto con il Milan:

"Quando ci sarà un contatto con la società, che esprimerà le sue intenzioni in quanto Allegri è sotto contratto per la stagione che verrà. Fino a prova contraria è un tesserato del Milan e così rimane fino a eventuali, possibili ed ipotetici accordi diversi da quelli che oggi è la realtà. Esonero? È stato comunicato con un comunicato stampa e non contattando l'allenatore, salvo poi porvi rimedio con l'invio della PEC come da prassi, ripeto. Non c'è stato nessun contatto, nessuna complicazione".