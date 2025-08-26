Brutta tegola per la Juventus: salta l’Inter per la squalifica di due giornate Cambiaso
(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Dopo la prima giornata del campionato di Serie A il giudice sportivo ha inflitto due turni di squalifica allo juventino Andrea Cambiaso, "per avere, al 38' del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria", ovvero il giocatore del Parma Lovik. Un turno dovrà scontare Koné, del Sassuolo, espulso per doppia ammonizione durante la partita con il Napoli. (ANSA).
Pubblicità
News
Capuano: "Vivere di sola compravendita non rispetta la storia del Milan. C'è tempo per correggere la rotta, ma in fretta"
Milan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve di Antonio Vitiello
Le più lette
3 Milan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
4 Capello racconta: "A un certo punto, vedendo Milan-Cremonese, ho detto a mia moglie: 'Questa è la squadra dello scorso anno'"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Marrucci (DAZN): "L'acquisto di Harder è un atto di fiducia nei confronti del lavoro dello Sporting"
Centrocampo con troppi doppioni: in un Milan che ha tre play come Ricci, Modric e Jashari sarebbe servito anche altro
Pietro MazzaraUna stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com