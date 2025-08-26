Brutta tegola per la Juventus: salta l’Inter per la squalifica di due giornate Cambiaso

Oggi alle 17:20
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Dopo la prima giornata del campionato di Serie A il giudice sportivo ha inflitto due turni di squalifica allo juventino Andrea Cambiaso, "per avere, al 38' del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria", ovvero il giocatore del Parma Lovik. Un turno dovrà scontare Koné, del Sassuolo, espulso per doppia ammonizione durante la partita con il Napoli. (ANSA).