Bucchioni: "Allegri è tornato l'uomo che vuole dimostrare, con umiltà"
Enzo Bucchioni ha parlato così di Massimiliano Allegri su TMW Radio durante Maracanà: "Sposto l'orologio al giorno in cui è stato presentato. Vedete la sua espressione, gli occhi della tigre. E' un'altra persona, è arrivato con una voglia di far vedere a chi lo ha criticato negli ultimi anni qualcosa.
Alla Juventus, quando è tornato, è stato un flop perché non si è presentato bene. Ora è tornato l'uomo che vuole dimostrare, con umiltà. Ora fa un lavoro più scientifico, più moderno. Il Milan è un'ottima squadra, vedo un calcio moderno. E' il competitor da tenere più in considerazione per lo Scudetto".
