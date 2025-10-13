Bucchioni: "L'arbitro in Italia si vuole mettere al passo con i tempi"

Bucchioni: "L'arbitro in Italia si vuole mettere al passo con i tempi"MilanNews.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 16:50News
di Federico Calabrese

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale odierno su TMW, ha parlato così della rivoluzione arbitrale che potrebbe esserci in un futuro molto vicino. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a riguardo: "L’arbitro si vuole mettere al passo con i tempi per andare sempre più verso un mondo fatto da professionisti a tutto tondo, con la volontà di crescere come hanno fatto in altri paesi. 

L’arbitro si vuole mettere al passo con i tempi per andare sempre più verso un mondo fatto da professionisti a tutto tondo, con la volontà di crescere come hanno fatto in altri paesi".