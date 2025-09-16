Bucciantini: "Il rigore tolto al Milan? Per fortuna il finale di gara non ha dato modo a quell'episodio di essere decisivo, ma il Milan aveva subito un torto clamoroso"

vedi letture

Marco Bucciantini, negli studi di SkySport24, ha parlato così di Massimiliano Allegri: "Espulsione Allegri? Ho sempre trovato i momenti in cui si toglie la giaccia come una presa di coscienza che le cose stanno andando bene, oltre a mandare un grande segnale di presenza a tutto l'ambiente. Ognuno ha i suoi metodi, ecco magari non è il mio preferito, ma quando arriva a questa partecipazione emotiva significa che ha in mano qualcosa. Tra l'altro ha esagerato nelle proteste, ma su quell'episodio aveva assolutamente ragione. Per fortuna il finale di gara non ha dato modo a quell'episodio di essere decisivo, ma il Milan aveva subito un torto clamoroso".

Su Luka Modric, autore del gol vittoria contro il Bologna, Buccinatini ha invece dichiarato: "Modric ha vinto tante Champions League con il Real Madrid, ora punta a giocarla ancora con una squadra diversa. La partita di Modric contro il Bologna è importante: la sua grandezza come giocatore riesce a riconnettere il popolo rossonero alla propria grandezza. In campo è il più bravo a leggere le azioni da fare e da contrastare. Lui sa giocare a calcio e anche prevedere il calcio. Il gol di Modric, che è stato accolto da un grande boato dello stadio, raccontava ai milanisti meglio cos'è stato il Milan e cosa vorrebbe che fosse ancora il Milan".

