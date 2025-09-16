Bucciantini: "Modric prevede le giocate prima degli altri, che bella l'esultanza con tutto San Siro"

Bucciantini: "Modric prevede le giocate prima degli altri, che bella l'esultanza con tutto San Siro"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:10News
di Niccolò Crespi

Intervenuto così a Sky Calcio Club, Marco Bucciantini, opinionista sportivo, giornalista e scrittore italiano ha voluto commentare la grande prova di Luka Modric contro il Bologna:

“Era ovunque, chi vede il calcio lo prevede anche, leggeva tutte le giocate del Bologna. Cosa mi è piaciuto? Il suo piacere nel fare gol, l’esultanza e il boato che ha emanato tutto San Siro”.

IL TABELLINO

MILAN-BOLOGNA 1-0

MILAN (3-5-2): Maignan (11'st Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlović (1'st De Winter); Saelemaekers, Fofana (20'st Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek (20'st Pulisic), Gimenez (40'st Nkunku). A disp.: Pittarella; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Balentien. All.: Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannīs (17'st Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini (29'st Odgaard), Fabbian (17'st Bernardeschi), Cambiaghi (29'st Rowe); Castro (38'st Dallinga). A disp.: Happonen, Ravaglia; De Silvestri, Tomašević, Vitík; Moro; Domínguez. All.: Italiano.

Arbitro: Marcenaro di Genova.
Gol: 16'st Modrić (M).
Ammoniti: 10' Estupiñan (M), 18' Tomori (M), 45' Saelemaekers (M), 28'st Miranda (B), 41'st Skorupski (B).
Espulso: 45'st Allegri (M) dalla panchina.