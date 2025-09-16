Bucciantini: "Modric prevede le giocate prima degli altri, che bella l'esultanza con tutto San Siro"
Intervenuto così a Sky Calcio Club, Marco Bucciantini, opinionista sportivo, giornalista e scrittore italiano ha voluto commentare la grande prova di Luka Modric contro il Bologna:
“Era ovunque, chi vede il calcio lo prevede anche, leggeva tutte le giocate del Bologna. Cosa mi è piaciuto? Il suo piacere nel fare gol, l’esultanza e il boato che ha emanato tutto San Siro”.
IL TABELLINO
MILAN-BOLOGNA 1-0
MILAN (3-5-2): Maignan (11'st Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlović (1'st De Winter); Saelemaekers, Fofana (20'st Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek (20'st Pulisic), Gimenez (40'st Nkunku). A disp.: Pittarella; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Balentien. All.: Allegri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannīs (17'st Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini (29'st Odgaard), Fabbian (17'st Bernardeschi), Cambiaghi (29'st Rowe); Castro (38'st Dallinga). A disp.: Happonen, Ravaglia; De Silvestri, Tomašević, Vitík; Moro; Domínguez. All.: Italiano.
Arbitro: Marcenaro di Genova.
Gol: 16'st Modrić (M).
Ammoniti: 10' Estupiñan (M), 18' Tomori (M), 45' Saelemaekers (M), 28'st Miranda (B), 41'st Skorupski (B).
Espulso: 45'st Allegri (M) dalla panchina.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan