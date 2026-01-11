Bucciantini: "Sono curioso di vedere Jashari e Ricci in campo, due che dovevano giocare molto nei piani estivi"
Nel pre partita di Fiorentina-Milan, sfida valida per la 20esima giornata di Serie A Enilive, Marco Bucciantini è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per parlare della formazione di Massimiliano Allegri soffermandosi sull'analisi di Ricci e Jashari, oggi titolari:
"Fullkrug è l'acquisto pre teorico, perché è il tipico giocatore che sa esattamente come sta in campo e cosa ti dà. Io comunque sono curioso di Jashari e Ricci in campo, giocatori che dovevano giocare molto nei piani estivi prima dell'arrivo di due maestri come Modric e Rabiot. Sono comunque 60 milioni in campo".
