"C'è a terra qualcuno, ma fischia santo cielo!" Questo il discusso dialogo VAR in Inter-Verona

Ancora bufera e polemiche per quanto riguarda la discussa partita tra Inter e Verona, con i nerazzurri che hanno trovato la via del gol vincente dopo un contatto in area di rigore tra Bastoni e Duda. Come scritto anche da Tuttomercatoweb.com, il dialogo di Nasca e Di Vuolo: "C'è a terra qualcuno… No, aspetta. Fischia, ma fischia santo cielo" Sull'intervento di Alessandro Bastoni ai danni di Ondrej Duda la cui mancata rilevazione è stata considerata un grave errore da parte di Gianluca Rocchi, responsabile CAN A e B, in occasione della conferenza stampa di oggi. Nel corso della quale, appunto, sono stati rivelati anche i dialoghi intercorsi tra Michael Fabbri, arbitro di campo e il VAR, Luigi Nasca, nonché l'AVAR, Rodolfo Di Vuolo.

"Voglio vedere che è successo, parte tutto da qua - dice Nasca - magari si vede il giocatore che cade". Il riferimento è proprio al contatto Bastoni-Duda, che non sarà giudicato tale da portare all'annullamento del successivo gol realizzato da Davide Frattesi. Nel frattempo, in campo, l'arbitro Fabbri si confronta con i giocatori dell'Hellas, che protestano: "Mandali via (probabilmente riferito al capitano scaligero, ndr), lui si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia". Lui sarebbe Duda.

La conversazione VAR prosegue con Nasca passa in rassegna tutta l'azione: "Fammelo rivedere tutto. Bandiere, qualcosa? No, nessuna bandierina (per eventuali fuorigioco, ndr). Vai, vai, vai, vai. Adesso fammi rivedere. Qui è tutto regolare. Vai, fammi rivedere il tiro: non hai bandierine giusto? Buona, vai, dai veloce. Regolare. Fammi rivedere un attimo solo". La conversazione si chiude poi con la comunicazione definitiva di Nasca a Fabbri: "Michael, sono Gigi. Gol regolare, gol regolare".