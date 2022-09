Calabria a Sky: "Ci aspettiamo grandi cose per la Champions, non vediamo l'ora"

MilanNews.it

Davide Calabria ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League in programma in casa del Salisburgo. Di seguito le dichiarazioni:

Sul secondo anno consecutivo in Champions League: “Sicuramente c’è più esperienza. L’anno scorso è stato uno dei gironi più difficili della storia. Quest’anno abbiamo minuti in più. Ci aspettiamo grandi cose, non vediamo l’ora di cominciare”.

Sulla vittoria nel derby: “Direi che il derby è andato. Sicuramente manteniamo l’energia positiva. È sempre una partita diversa dalle altre, la vittoria è stata meritata. Adesso c’è la Champions e pensiamo a questa partita”.

Sul calcio che oggi gioca il Milan: "Un calcio moderno, ci piace, molto offensivo, ci piace andare in pressing. È un calcio che in Europa c’è già. È un gioco che sappiamo a memoria, stiamo facendo bene in campionato da anni".

Sui nuovi acquisti: “Sono tutti ragazzi giovani che vogliono farsi vedere. Sono tutti pronti, ci daranno una grossa mano. Ovviamente ci vuole del tempo per ambientarsi in un nuovo paese e con una nuova lingua. Li ho trovati tutti propositivi"

Su Ibrahimovic: “Zlatan quando può ci sta vicino. Fa parte della squadra, sta affrontando un periodo di infortunio abbastanza grave e ha il suo tempo. Viene sempre allo stadio, ha avuto un periodo di terapie lontano da noi all’inizio com’è giusto che sia, ora sta passando sempre più tempo con noi. È una presenza importante per noi, è stato importante nei mesi passati e lo sarà nei prossimi”.