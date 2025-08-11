Calamai: "Allegri avrà Hojlund, ma Vlahovic serviva di più"
Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Luca Calamai ha parlato così del nuovo attaccante del Milan: "Anche la Juve ha un bel problemino con Vlahovic. Il Milan sembra deciso a portare in rossonero Hojlund perchè l’operazione con l’attaccante del Manchester United costa molto meno. Ma Vlahovic sarebbe stato più utile al calcio di Allegri. Dusan è prigioniero di un ingaggio capestro (dodici milioni netti) e delle richieste di chi lo rappresenta.
Se salta l’opzione Milan fatico a vedere dove possa accasarsi il bomber serbo. Si rischia uno scontro totale con la Juventus. Un’altra storia a dir poco antipatica. Anche se l’errore decisivo lo ha commesso la vecchia dirigenza bianconera a garantendo al calciatore un ingaggio fuori mercato. Vlahovic finirà per restare alla Juve? In questo momento non è un’ipotesi da scartare. Ancora un anno insieme e poi fine di questo matrimonio-incubo".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan