Calciatore americano del 2023, Pulisic ringrazia così: "Una benedizione questo premio"

Il Milan si avvicina alla delicata sfida di sabato sera in casa dell'Udinese, con i ragazzi di Cioffi reduci dal buon pareggio in casa della Fiorentina nella precedente giornata di Serie A. Nell'ambiente rossonero invece, sorrisi, lavoro ed entusiasmo dopo la bella vittoria contro la Roma. A guidare l'attacco rossonero, insieme a Rafa Leao, ci sarà nuovamente Christian Pulisic, eletto calciatore americano dell'anno per il 2023. L'attaccante del Milan ha vinto questo premio per la quarta volta nella sua carriera, eguagliando il record di sempre di Landon Donovan.

Questo il post social e di ringraziamento del numero 11 del Milan.