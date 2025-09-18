Caliendo: "Il Milan ha le caratteristiche per essere l'avversario più credibile del Napoli"

vedi letture

Antonio Caliendo, procuratore sportivo, durante Sportitalia Mercato ha parlato così della corsa scudetto e del Milan: "Credo che una delle squadre da tenere presente oltre al Napoli è il Milan. Per fortuna delle altre non è riuscita a prendere Vlahovic, il Milan credo abbia tutte le caratteristiche per essere l'avversario più credibile per il Napoli, anche se oggi la classifica fa vedere delle cose diverse. Esaminando i calciatori e la squadra, come gioca".