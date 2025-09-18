Caliendo: "Il Milan ha le caratteristiche per essere l'avversario più credibile del Napoli"
MilanNews.it
Antonio Caliendo, procuratore sportivo, durante Sportitalia Mercato ha parlato così della corsa scudetto e del Milan: "Credo che una delle squadre da tenere presente oltre al Napoli è il Milan. Per fortuna delle altre non è riuscita a prendere Vlahovic, il Milan credo abbia tutte le caratteristiche per essere l'avversario più credibile per il Napoli, anche se oggi la classifica fa vedere delle cose diverse. Esaminando i calciatori e la squadra, come gioca".
Pubblicità
News
Real Madrid, Courtois cita la sconfitta contro il Milan come esempio per non ripetere gli stessi errori
Quel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresadi Franco Ordine
Le più lette
1 Quel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresa
2 Il CIO si è espresso sulla richiesta di Sanchez di escludere Israele dalle competizioni sportive: la decisione
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Milan e Inter, passo avanti verso l'acquisto di San Siro (e il nuovo stadio): ok della Giunta, ora tocca al Consiglio Comunale
Carlo PellegattiLe praterie. Modric capo cordata. Galliani, il Mbappé dei dirigenti. L'invito di Infantino. La giacca di Allegri
Pietro MazzaraModric-Rabiot, una coppia splendida. Santi: fischi e necessità. Questione tifo organizzato: il Milan si muove
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com