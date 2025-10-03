Callegari elogia Modric: "Si è calato subito alla grande nella realtà del Milan e della Serie A"

vedi letture

Intervenuto sui propri profili social, il collega Massimo Callegari ha parlato di Milan, analizzandone il momento ma soprattutto elogiando la mentalità vincente di un eterno campione come Luka Modric, che anche a 40 anni continua a lottare su ogni pallone come se fosse agli inizi:

"“Mi piace” La mentalità di Modric: tecnica, passo, capacità di smarcamento, visione di gioco. Si è calato subito alla grande nella realtà del Milan e della Serie A. A differenza di De Bruyne, che ha 6 anni in meno e un contratto più sostanzioso ma va più lento: i 3 gol segnati solo da fermo sono il manifesto delle sue difficoltà di ambientamento. Con lui, McTominay deve cambiare posizione ed è meno coinvolto nel gioco, Neres perde spazio. Può diventare un problema tattico per il Napoli".