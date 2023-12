Capello critica la tournée: "Poca preparazione per andare a giocare negli Usa"

Uno dei problemi, se non il problema più grande del Milan, è quello legato alla situazione infortuni. I rossoneri hanno numeri da capogiro - in senso negativo - con trenta giocatori vittime di infortunio fino a questo punto della stagione. Fabio Capello è stato intervistato questa mattina alla Gazzetta dello Sport e ha parlato di questa problematica, andando a ricercare le cause nell'estate rossonera.

Le parole di Capello sugli infortuni: "Sarò all’antica, ma penso che si sia fatta poca preparazione per andare a giocare negli Usa o altrove, come molte squadre fanno. Vai a giocare subito per motivi commerciali, poi paghi il prezzo. Bisognerebbe ricominciare a lavorare a scaglioni, ma quando si incontrano grandi squadre, anche in amichevole, nessuno vuole perdere"